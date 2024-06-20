Борец Сефершаев: «У меня даже не было шанса претендовать на Олимпийские игры, и я этим очень расстроен. Было тяжело вначале, но сейчас я уже смирился»

Теги греко-римская борьба сборная России по борьбе ТАСС Эмин Сефершаев Борьба

Борец Эмин Сефершаев высказался о недопуске на Олимпиаду в Париже.

«Я сам хотел выступить на Олимпийских играх. Выиграл предолимпийский чемпионат России, но из-за того, что такая сложная ситуация в стране, МОК не допускает нас выступать на Олимпиаде. Хотя я считаю, что это недопустимо.

У меня даже не было шанса претендовать на Олимпийские игры, и я этим очень расстроен. Очень тяжело было вначале, но сейчас я уже смирился.

Надеюсь, что буду работать, чтобы на следующем цикле остаться в числе лидеров и претендовать уже на Олимпиаду, которая пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Из нашей команды в Париже выступят только два человека. Они не считаются лидерами, но мы всей сборной будем искренне за них болеть. Надеюсь, они покажут, что мы и наша страна являемся лидерами», – сказал Сефершаев.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий