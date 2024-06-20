Борец Сефершаев: «У меня даже не было шанса претендовать на Олимпийские игры, и я этим очень расстроен. Было тяжело вначале, но сейчас я уже смирился»

Борец Эмин Сефершаев высказался о недопуске на Олимпиаду в Париже.

«Я сам хотел выступить на Олимпийских играх. Выиграл предолимпийский чемпионат России, но из-за того, что такая сложная ситуация в стране, МОК не допускает нас выступать на Олимпиаде. Хотя я считаю, что это недопустимо.

У меня даже не было шанса претендовать на Олимпийские игры, и я этим очень расстроен. Очень тяжело было вначале, но сейчас я уже смирился.

Надеюсь, что буду работать, чтобы на следующем цикле остаться в числе лидеров и претендовать уже на Олимпиаду, которая пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Из нашей команды в Париже выступят только два человека. Они не считаются лидерами, но мы всей сборной будем искренне за них болеть. Надеюсь, они покажут, что мы и наша страна являемся лидерами», – сказал Сефершаев.