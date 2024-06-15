Михаил Мамиашвили: «До 20 июня примем решение по участию российских борцов в Олимпийских играх»

Теги МОК сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР Париж-2024 Борьба

Решение по участию российских борцов в Олимпиаде будет принято до 20 июня.

Об этом сообщил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Ранее МОК опубликовал список российских борцов, допущенных к Олимпийским играм в Париже. В нем не оказалось лидеров команды, в том числе Заура Угуева, Заурбека Сидакова, Абдулрашида Садулаева.

«Я сегодня в Саранске с программой развития борьбы в вузах, завтра я буду в Казани на Играх БРИКС. Через сутки, думаю, мы в Москве соберем исполком. Я, конечно, буду связываться и с министром, и с руководством спорта, до 20 июня будет принято решение.

Если раньше мы думали, что сохраняется какая-то независимость общественных международных организаций, то сегодня вот эти надежды на построение каких-то демократических и независимых норм, их просто не существует.

Потому что категорическое пренебрежение позицией международной федерации, которая является по своему статусу, по своему уставу полностью независимой, она категорически была проигнорирована, к сожалению», – сказал Мамиашвили.

Мамиашвили о недопуске лидеров сборной к Олимпиаде: «Это решение не поддается какой-либо критике. Ну что ж, на войне как на войне»

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