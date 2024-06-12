Глава Федерации борьбы России: «Решение по участию в Олимпиаде пока не принято. Это будет после того, как мы получим полную информацию по условиям участия»

Михаил Мамиашвили заявил, что участие российских борцов в ОИ-2024 под вопросом.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до Игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. Борцы завоевали 16 лицензий для участия в соревнованиях.

«Решение по участию в Олимпийских играх в Париже пока не принято. Это будет сделано после того, как мы получим (от МОК) полную информацию по условиям участия наших спортсменов, специалистов и тренеров.

Когда станет известно, не знаю, это уже тянется месяц-полтора, нас изо дня в день кормят обещаниями», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

Также глава ФСБР высказался о ситуации с двукратным олимпийским чемпионом Абдулрашидом Садулаевым. Ранее МОК не допустил спортсмена к отборочному турниру, который прошел 5-7 апреля в Баку.

«Это одна из проблем, и мы хотим услышать от МОК, как она решается. Но нас, можно сказать, постоянно кормят завтраками», – добавил Мамиашвили.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

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