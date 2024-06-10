Двукратный олимпийский чемпион Мавлет Батиров будет включен в Зал славы Объединенного мира борьбы

Россиянин Мавлет Батиров будет включен в Зал славы Объединенного мира борьбы .

Батиров – двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира и Европы по вольной борьбе.

Церемония включения пройдет 5 августа в Доме борьбы в Париже перед стартом олимпийского турнира по борьбе.

«Он олимпийский чемпион и чемпион мира, так что нужно ли думать, достоин ли он оказаться в Зале славы? Комиссия принимала решение чисто прагматическое и в интересах развития спорта, без примеси наносных политических вещей», – отметил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.