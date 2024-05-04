«Биллс» подписали трех футболистов, включая ресивера Чейза Клейпула

Теги НФЛ Баффало Чейз Клэйпул Дауан Смут Дейон Джонс Американский футбол

«Баффало Биллс» в пятницу подписали контракты с тремя игроками.

Состав команды из штата Нью-Йорк пополнили ресивер Чейз Клейпул, лайнбекер Дейон Джонс и ди-энд Дэуэйн Смут.

Клейпул за первые два сезона в «Питтсбург Стилерс» набрал 1,700 ярдов на приеме и 11 тачдаунов. В последующие два года он не смог суммарно набрать и 900 ярдов, и сменил сразу несколько команд, поиграв после «Питтсбурга» за «Чикаго Беарс» и «Майами Долфинс».

«Биллс» нуждались в усилении позиции принимающего после ухода Стефона Диггса и Гейба Дэвиса в это межсезонье. Ранее клуб выбрал на драфте Киона Коулмена.

29-летний Дейон Джонс попадал в Матч звезд в 2017 году, выступая за «Атланта Фэлконс». «Баффало» становятся его третьей командой за три года после «Кливленд Браунс» и «Каролина Пэнтерс».

Дэуэйн Смут провел первые 7 лет карьеры в «Джексонвилле», в основном выступая в качестве игрока ротации.

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