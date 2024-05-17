НФЛ пришлось учитывать американское турне Тейлор Свифт при планировании регулярного сезона

Теги НФЛ Баффало Майами Индианаполис Канзас-Сити Нью-Орлеан Тейлор Свифт Американский футбол

Вице-президент НФЛ по планированию трансляций Майк Норт заявил, что лиге пришлось иметь в виду даты проведения концертов певицы Тейлор Свифт при составлении расписания регулярного сезона.

Во время американской части турне Eras Свифт выступит на стадионах «Хард Рок» в Майами (18–20 октября), «Сизарс Супердом» в Новом Орлеане (25–27 октября) и «Лукас Ойл» в Индианаполисе (1–3 ноября).

Соответственно, игры выступающих на этих стадионах команд в обозначенные даты были сделаны выездными. «Долфинс» 20 октября сыграют в Индианаполисе, «Сейнтс» 27 октября — в Лос-Анджелесе против «Чарджерс», а «Колтс» 3 ноября — в Миннеаполисе.

Также НФЛ назначила матч «Биллс» — «Чифс» на 17 ноября. Именно в этот день у Свифт будет выходной между двумя этапами выступлений в Торонто (14–16 ноября и 21–23 ноября), это всего в двух часах езды от Баффало, где пройдет матч.

Свифт встречается с тайт-эндом «Чифс» Трэвисом Келси.

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