Вице-президент Федерации спортивной борьбы России Ризван Бочкаев скончался в возрасте 58 лет
Ушел из жизни вице-президент Федерации спортивной борьбы России Ризван Бочкаев.
Об этом сообщил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.
Бочкаеву было 58 лет.
«Ризвана Султановича не стало 1 мая. В голове не укладывается. Это огромная, колоссальная трагедия.
Надежный труд, неравнодушный руководитель. Он сердцем переживал за дело, фактически реанимировал и сделал популярным вид спорта.
Самые искренние слова соболезнования родным и близким», – сказал Мамиашвили.