Вице-президент Федерации спортивной борьбы России Ризван Бочкаев скончался в возрасте 58 лет

Ушел из жизни вице-президент Федерации спортивной борьбы России Ризван Бочкаев.

Об этом сообщил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Бочкаеву было 58 лет.

«Ризвана Султановича не стало 1 мая. В голове не укладывается. Это огромная, колоссальная трагедия.

Надежный труд, неравнодушный руководитель. Он сердцем переживал за дело, фактически реанимировал и сделал популярным вид спорта.

Самые искренние слова соболезнования родным и близким», – сказал Мамиашвили.