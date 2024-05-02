Вице-президент Федерации спортивной борьбы России Ризван Бочкаев скончался в возрасте 58 лет

Теги Михаил Мамиашвили ФСБР ТАСС Ризван Бочкаев Борьба

Ушел из жизни вице-президент Федерации спортивной борьбы России Ризван Бочкаев.

Об этом сообщил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Бочкаеву было 58 лет.

«Ризвана Султановича не стало 1 мая. В голове не укладывается. Это огромная, колоссальная трагедия.

Надежный труд, неравнодушный руководитель. Он сердцем переживал за дело, фактически реанимировал и сделал популярным вид спорта.

Самые искренние слова соболезнования родным и близким», – сказал Мамиашвили. 

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