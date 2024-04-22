Мизаил Мамиашвили высказался о позиции МОК по поводу Игр дружбы в России.

«К нам в страну приезжают тренироваться многие известные в мире спортсмены, и они находятся в негодовании от того, что МОК сейчас разрушает устои олимпийского движения.

Ведь олимпийская площадка – это в первую очередь отношения между людьми, это желание понимать и принимать друг друга. И на эти фундаментальные вещи претендуют те, кто хочет узурпировать такие отношения, те, кто молится святым Вовану и Лексусу.

Вы слышали об этой истерии со стороны МОК по поводу Игр дружбы в России. Романтики во главе с Пьером де Кубертеном в свое время создавали площадку, на которой можно было бы соперничать, общаться и дружить. Символом всего этого было рукопожатие, а сейчас разрушаются все те основы, все те символы, которые были заложены раньше.

И некая группа людей претендует на монополию человеческих отношений, то есть по факту они ( ) взяли на себя право выступать монополистами в сфере человеческих отношений», – добавил глава .

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео