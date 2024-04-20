Валуев – о позиции МОК по Играм дружбы: «Нас вынудили избрать этот путь. Бах пытается влиять на Россию и Беларусь через санкции»

Николай Валуев прокомментировал заявление Томаса Баха об Играх дружбы.

«Томас Бах считает Игры дружбы «риском для всей спортивной семьи»? Это значит, что мы на правильном пути. Нас вынудили избрать его и вернуться к практике Игр дружбы, которые раньше были Играми доброй воли. Получается, что мы на пороге опять каких-то масштабных бойкотов. Которых, правда, уже не будет, потому что мир не состоит из каких-то условных двух лагерей, как это было в 80-е, когда мы обменивались бойкотами с американцами.

Природа наступления этих сентенций и рефлексий Томаса Баха лежит в большей степени в политике, а политика – это производная экономики. С помощью санкций, откровенно двойных или даже тройных стандартов Томас Бах пытается влиять на две страны – Беларусь и Россию, выдавливая всякое инакомыслие, самостоятельность и субъектность, которых нас всегда пытались лишить», – заявил экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Напомним, Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

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