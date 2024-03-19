Ишмуратова о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Все это еще раз подтверждает, что спорт – в политике. В Западной Европе нацизм процветает»

Теги Светлана Ишмуратова Олимпийская сборная России сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР Париж-2024 Политика Муса Евлоев UWW Борьба

Светлана Ишмуратова связала с политикой недопуск российского борца до ОИ-2024.

Ранее в Федерации спортивной борьбы России сообщили, что международная федерация (UWW) не разрешила олимпийскому чемпиону Мусе Евлоеву участвовать в отборе к Олимпийским играм в Париже: «Печальный факт заключается в том, что его осудили за фотографию на фоне плаката «Нет нацизму

«Все это еще раз подтверждает, что спорт – в политике. Они там проводят черту высших и низших каст. Они полагают, что Россия должна только слушать и выполнять, что ей скажут. Но всегда с подобными вещами боролись.

К сожалению, в Западной Европе вот этот нацизм процветает. У них там все этим заражено. А Украина у них – площадка для всех разборок. Случай с Евлоевым – явно политическое решение.

Но я уже говорила, что, если спортсмен соглашается участвовать сейчас на Олимпиаде в нейтральном статусе, то по сути он выглядит коленопреклоненным и как будто отказывается от своей страны, которая сейчас как раз борется с этим нацизмом. И я на этом стою», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ишмуратова.

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18 комментариев
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Вот такой позор ждет каждого российского спортсмена.
Быть знаменитым, уважаемым атлетом, иметь гору медалей и международное признание.
А потом превратиться в говорящий рот, орущий то, что что правительство приказало.
"Кругом нацисты. Мы хорошие. Они напали. Мы обороняемся. Путин лучший человек на планете. Только в РФ спорт вне политики. А они там на западе нацисты. И евреи еще. И долбятся друг с дружкой. А мы нет. "

А вот что бы пришлось говорить сейчас Гагарину? Цою, Высоцкому и многим другим достойным людям? Какими бы они были сейчас?
Иногда я думаю, что не так уж плохо, что они покинули нас раньше, чем наступило это паршивое время.
+45
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+39
Муса Евлоев - официально офицер Министерства Обороны РФ.
Ишмуратова - полковник ВС РФ.
Допускать до ОИ военного из воюющей страны - был бы необычный шаг.
+14
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+12
Слава богу у нас не так. Только одна демократия. Все это в кавычках
+10
-3
+7
Так чего вы так переживаете по поводу поездки в Париж, если там нацизм со всех сторон?
Сидела бы в родном Златоусте, я там кстати был, прям райское местечко. Хрущи, бараки и специфический запах выбросов.
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+7
В этой стране ####### нет числа, а если точнее, то это примерно 87,28% от принявших участие в президентских выборах этого года!
+8
-2
+6
Ответ Виктор Иванович
Вот такой позор ждет каждого российского спортсмена. Быть знаменитым, уважаемым атлетом, иметь гору медалей и международное признание. А потом превратиться в говорящий рот, орущий то, что что правительство приказало. "Кругом нацисты. Мы хорошие. Они напали. Мы обороняемся. Путин лучший человек на планете. Только в РФ спорт вне политики. А они там на западе нацисты. И евреи еще. И долбятся друг с дружкой. А мы нет. " А вот что бы пришлось говорить сейчас Гагарину? Цою, Высоцкому и многим другим достойным людям? Какими бы они были сейчас? Иногда я думаю, что не так уж плохо, что они покинули нас раньше, чем наступило это паршивое время.
Вот и я думаю о том же. Градский ушел за полгода до...
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наперегонки портят себе некрологи.
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Интересно, а ишмуратова вообще знает, что такое нацизм? Или просто слово модное услышала?
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Этот Евлоев легко отделался. Не пустили-не надо становиться предателем и придумывать себе оправдания.
Ему еще завидовать будут белотряпочники.
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Она не знала, что "спорт в политике" не только в России
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Зачем Евлоев полез в политику? Российские спортсмены все вне политики, только Евлоеву не сидится.
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И майор российской армии, - забыли добавить про нее
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Полковник Васин приехал на фронт
Со своей молодой женой
Полковник Васин созвал свой полк
И сказал им: "Пойдём домой"
Мы ведём войну уже семьдесят лет
Нас учили, что жизнь - это бой
Но по новым данным разведки
Мы воевали сами с собой
этот поезд в огне...
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Депутат Госдумы от партии Единая Россия подтвердила, что спорт в политике. Кто-то удивлён?
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А что Евлоев хотел?И рыбку съесть и на ... сесть?А тут не вышло,но виноват опять плохой запад конечно же.
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