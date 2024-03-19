Ишмуратова о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Все это еще раз подтверждает, что спорт – в политике. В Западной Европе нацизм процветает»

Светлана Ишмуратова связала с политикой недопуск российского борца до ОИ-2024.

Ранее в Федерации спортивной борьбы России сообщили, что международная федерация (UWW) не разрешила олимпийскому чемпиону Мусе Евлоеву участвовать в отборе к Олимпийским играм в Париже: «Печальный факт заключается в том, что его осудили за фотографию на фоне плаката «Нет нацизму!»

«Все это еще раз подтверждает, что спорт – в политике. Они там проводят черту высших и низших каст. Они полагают, что Россия должна только слушать и выполнять, что ей скажут. Но всегда с подобными вещами боролись.

К сожалению, в Западной Европе вот этот нацизм процветает. У них там все этим заражено. А Украина у них – площадка для всех разборок. Случай с Евлоевым – явно политическое решение.

Но я уже говорила, что, если спортсмен соглашается участвовать сейчас на Олимпиаде в нейтральном статусе, то по сути он выглядит коленопреклоненным и как будто отказывается от своей страны, которая сейчас как раз борется с этим нацизмом. И я на этом стою», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ишмуратова.