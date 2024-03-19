Ишмуратова о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Все это еще раз подтверждает, что спорт – в политике. В Западной Европе нацизм процветает»
Светлана Ишмуратова связала с политикой недопуск российского борца до ОИ-2024.
Ранее в Федерации спортивной борьбы России сообщили, что международная федерация (UWW) не разрешила олимпийскому чемпиону Мусе Евлоеву участвовать в отборе к Олимпийским играм в Париже: «Печальный факт заключается в том, что его осудили за фотографию на фоне плаката «Нет нацизму!»
«Все это еще раз подтверждает, что спорт – в политике. Они там проводят черту высших и низших каст. Они полагают, что Россия должна только слушать и выполнять, что ей скажут. Но всегда с подобными вещами боролись.
К сожалению, в Западной Европе вот этот нацизм процветает. У них там все этим заражено. А Украина у них – площадка для всех разборок. Случай с Евлоевым – явно политическое решение.
Но я уже говорила, что, если спортсмен соглашается участвовать сейчас на Олимпиаде в нейтральном статусе, то по сути он выглядит коленопреклоненным и как будто отказывается от своей страны, которая сейчас как раз борется с этим нацизмом. И я на этом стою», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ишмуратова.
Быть знаменитым, уважаемым атлетом, иметь гору медалей и международное признание.
А потом превратиться в говорящий рот, орущий то, что что правительство приказало.
"Кругом нацисты. Мы хорошие. Они напали. Мы обороняемся. Путин лучший человек на планете. Только в РФ спорт вне политики. А они там на западе нацисты. И евреи еще. И долбятся друг с дружкой. А мы нет. "
А вот что бы пришлось говорить сейчас Гагарину? Цою, Высоцкому и многим другим достойным людям? Какими бы они были сейчас?
Иногда я думаю, что не так уж плохо, что они покинули нас раньше, чем наступило это паршивое время.
Ишмуратова - полковник ВС РФ.
Допускать до ОИ военного из воюющей страны - был бы необычный шаг.
Сидела бы в родном Златоусте, я там кстати был, прям райское местечко. Хрущи, бараки и специфический запах выбросов.
Ему еще завидовать будут белотряпочники.
Со своей молодой женой
Полковник Васин созвал свой полк
И сказал им: "Пойдём домой"
Мы ведём войну уже семьдесят лет
Нас учили, что жизнь - это бой
Но по новым данным разведки
Мы воевали сами с собой
этот поезд в огне...