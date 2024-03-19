Олимпийскому чемпиону Евлоеву не разрешили участвовать в отборе к Играм-2024 из-за фотографии на фоне плаката «Нет нацизму»

Теги греко-римская борьба сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили Париж-2024 Муса Евлоев UWW Борьба

Борца Евлоева не допустили к квалификации ОИ из-за фото с плакатом «Нет нацизму».

Об этом сообщил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Муса Евлоев является олимпийским чемпионом Токио-2020 по греко-римской борьбе, а также двукратным чемпионом мира и Европы. Отборочный турнир к Олимпиаде-2024 пройдет с 4 по 7 апреля в Баку.

«Евлоеву пока не разрешили участвовать в отборе к Олимпийским играм в Париже, но мы продолжаем вести работу в этом направлении.

Печальный факт заключается в том, что его осудили за фотографию на фоне плаката «Нет нацизму!». Это основная претензия, которая предъявляется олимпийскому чемпиону Евлоеву, – то, что он за мир без нацизма. Других претензий нет.

Следовательно, можно понимать ситуацию так, что другая сторона (UWW) выступает за нацизм. Так вы скажите об этом и о том, что нам нечего делать в вашей песочнице. И мы будем заниматься другими спортивными моментами», – сказал Мамиашвили.

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60 комментариев
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Ответ Melnikov1968
Получается так, что люди, отстранившие Евлоева говорят нацизму "Да"? Какое-то странное решение.
Давайте все-таки уточним, что это был не плакат "Нет нацизму", а за плакат "Za мир без нацизма", еще и в Георгиевских цветах.
+96
-13
+83
Так там плакат с зет- символикой, который крайне отрицательно воспринимается МОК.
+69
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+52
Евлоева ещё в феврале не допустили на ЧЕ из-за этого же плаката, а Мамиашвили всё продолжает делать вид, что не понимает разницу между "За мир" и "Zа мир", а так же между "нацизмом" и "нациzмом"
+36
-8
+28
Ответ Eugen Flor
Что-то тут не то. Похоже на бздеж
Вот посмотреть бы это самое фото, тогда и выводы делать можно.
+21
-1
+20
Что-то тут не то. Похоже на бздеж
+26
-8
+18
Ответ Александр Сачков
Вот посмотреть бы это самое фото, тогда и выводы делать можно.
там буквально написано так: Za Мир! без нациZма!
то есть чувак фоткается с z-символами, а теперь эти дяди типа удивленно разговаривают как это так, за шо не пускают то
+23
-5
+18
Ответ Dmitry__HiLL
Комментарий удален модератором
Скиньте сылочку на фото
+18
-2
+16
Ответ zloberry
Давайте все-таки уточним, что это был не плакат "Нет нацизму", а за плакат "Za мир без нацизма", еще и в Георгиевских цветах.
А что, георгиевские цвета - это что-то плохое?
+14
-6
+8
Ответ Magico!
Комментарий удален модератором
Извини,не напомнишь нам всем,на чьей боевой технике во время Втророй мировой литера Z использовалась?
Намек - это точно не СССР.
+15
-8
+7
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Спортсмен, который мог поехать на ОИ, туда не поедет по политической причине. Если это не дискриминация, то я папа Римский.
+8
-3
+5
Ждём экспертов, кто вчера иронично отписывался под словами Путина про политизацию спорта)
Ваш выход, ребят🥱
+16
-11
+5
Ответ kisliy33
там буквально написано так: Za Мир! без нациZма! то есть чувак фоткается с z-символами, а теперь эти дяди типа удивленно разговаривают как это так, за шо не пускают то
Собственно, в Z-символах нет ничего особенно плохого, что бы там пропаганда ни говорила.
+8
-4
+4
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Людоедство - это стрелять из чешской рсзо наобум по Белгороду и радоваться смертям мирного населения.
+11
-7
+4
Ответ Александр Сачков
Соответственно, чиновники МОК против мира без нацизма. Вопросов нет.
скорее чиновники МОК против правительства одного государства, которое под нелепым предлогом нацизма вторглось на территорию соседней страны, пытается ее оккупировать и для оправдания своих действий использует спортсменов и актеров.
+12
-8
+4
ссылку на фото плз
+4
0
+4
Получается так, что люди, отстранившие Евлоева говорят нацизму "Да"? Какое-то странное решение.
+43
-39
+4
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Всё понятно, если говорит, что на Украине есть нацизм, то допускать нельзя.
+6
-3
+3
Ответ Pessoa inteligente
Так там плакат с зет- символикой, который крайне отрицательно воспринимается МОК.
Значит, против нацизма можно быть только в границах ПРАВИЛЬНЫХ стандартов, получается?
+3
0
+3
Ответ Melnikov1968
Получается так, что люди, отстранившие Евлоева говорят нацизму "Да"? Какое-то странное решение.
Почему же странное? С той стороны - очень даже последовательное.
+28
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+3
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
так ты и прикидываешься) Я в курсе, что означает знак Z, но это как раз в противовес свастике и крестам на немецких танках, воюющих против нас снова. Z - это против нацизма, а свастика - за.
+7
-4
+3
Я уже комментариев 10 вижу, где утверждают, мол плакат с Z символикой. При этом все просьбы скинуть ссылку на фото игнорируются, никто ничего не скидывает.
То есть из доказательств у всех комментирующих просто "Поверь мне, брат"?
Решил проверить сам, искал в Гугле и Яндексе минут 15, не нашел никаких фото Евлоева на фоне плаката
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+2
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Да от вас уже подобных комментариев 10 вижу, что там плакат с буквой Z и никто еще не скинул само фото. Может быть хоть ты скинешь ссылку, чтобы не быть пустословным?
Или из доказательств просто "Поверь мне, брат"?
Лично я минут 15 искал в гугле, яндексе и не нашел ничего.
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Ну, я знаю страну, где в 2022 году за призывы к миру в кутузку волокли. А с каким "нацизмом" борются в России - известно всему миру.
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0
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Ответ Kasztelan
Евлоева ещё в феврале не допустили на ЧЕ из-за этого же плаката, а Мамиашвили всё продолжает делать вид, что не понимает разницу между "За мир" и "Zа мир", а так же между "нацизмом" и "нациzмом"
За плакатики "за Мир" людей винтили на площадях, кое кого вроде посадили
+6
-4
+2
Ответ MaxBridge
До февраля 22 года не стреляли. Вопросы?
Не стреляли? Даже Смольянинов в своей агитке говорил, что в 2020 году погибло 7 мирных жителей, а в 2021-5 (при этом про период с 01.01. по 23.02.2022 отмолчался). А сколько было военных погибших?
А сколько было раненых?
+2
0
+2
Вполне логично, учитывая, что западные страны сейчас поддерживают людоедскую нацистскую диктатуру, которая поставила своей единственной целью убийство максимально возможного количества русских людей, будь то старики, женщины или дети
+18
-16
+2
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Это поддержка СВО, которая призвана остановить войну.
+3
-1
+2
Ответ zloberry
Давайте все-таки уточним, что это был не плакат "Нет нацизму", а за плакат "Za мир без нацизма", еще и в Георгиевских цветах.
Какая разница как это написать? Плакат антифашистский? Да! Ох уж эти любители "это ж другого".И кто МОКу дал полномочия за плакаты не допускать спортсменов?
Украинка Диана Петренко развернула национальный флаг с символикой нацбата «Азов» во время церемонии награждения на юношеском турнире по боксу в Венгрии. Спортсменка убрала полотнище лишь после второго требования организаторов. Однако этот поступок не повлёк никакой реакции ни со стороны Европейской конфедерации бокса, ни со стороны Международной ассоциации. Ну это тоже другое, так ведь?
+4
-3
+1
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
короче, ты сам не в курсе)
+4
-3
+1
Ответ zloberry
Давайте все-таки уточним, что это был не плакат "Нет нацизму", а за плакат "Za мир без нацизма", еще и в Георгиевских цветах.
А вы видели фото? Где?
+4
-3
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