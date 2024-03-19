Олимпийскому чемпиону Евлоеву не разрешили участвовать в отборе к Играм-2024 из-за фотографии на фоне плаката «Нет нацизму»
Борца Евлоева не допустили к квалификации ОИ из-за фото с плакатом «Нет нацизму».
Об этом сообщил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Муса Евлоев является олимпийским чемпионом Токио-2020 по греко-римской борьбе, а также двукратным чемпионом мира и Европы. Отборочный турнир к Олимпиаде-2024 пройдет с 4 по 7 апреля в Баку.
«Евлоеву пока не разрешили участвовать в отборе к Олимпийским играм в Париже, но мы продолжаем вести работу в этом направлении.
Печальный факт заключается в том, что его осудили за фотографию на фоне плаката «Нет нацизму!». Это основная претензия, которая предъявляется олимпийскому чемпиону Евлоеву, – то, что он за мир без нацизма. Других претензий нет.
Следовательно, можно понимать ситуацию так, что другая сторона (UWW) выступает за нацизм. Так вы скажите об этом и о том, что нам нечего делать в вашей песочнице. И мы будем заниматься другими спортивными моментами», – сказал Мамиашвили.
то есть чувак фоткается с z-символами, а теперь эти дяди типа удивленно разговаривают как это так, за шо не пускают то
Намек - это точно не СССР.
Ваш выход, ребят🥱
То есть из доказательств у всех комментирующих просто "Поверь мне, брат"?
Решил проверить сам, искал в Гугле и Яндексе минут 15, не нашел никаких фото Евлоева на фоне плаката
Или из доказательств просто "Поверь мне, брат"?
Лично я минут 15 искал в гугле, яндексе и не нашел ничего.
А сколько было раненых?
Украинка Диана Петренко развернула национальный флаг с символикой нацбата «Азов» во время церемонии награждения на юношеском турнире по боксу в Венгрии. Спортсменка убрала полотнище лишь после второго требования организаторов. Однако этот поступок не повлёк никакой реакции ни со стороны Европейской конфедерации бокса, ни со стороны Международной ассоциации. Ну это тоже другое, так ведь?