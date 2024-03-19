Олимпийскому чемпиону Евлоеву не разрешили участвовать в отборе к Играм-2024 из-за фотографии на фоне плаката «Нет нацизму»

Борца Евлоева не допустили к квалификации ОИ из-за фото с плакатом «Нет нацизму».

Об этом сообщил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Муса Евлоев является олимпийским чемпионом Токио-2020 по греко-римской борьбе, а также двукратным чемпионом мира и Европы. Отборочный турнир к Олимпиаде-2024 пройдет с 4 по 7 апреля в Баку.

«Евлоеву пока не разрешили участвовать в отборе к Олимпийским играм в Париже, но мы продолжаем вести работу в этом направлении.

Печальный факт заключается в том, что его осудили за фотографию на фоне плаката «Нет нацизму!». Это основная претензия, которая предъявляется олимпийскому чемпиону Евлоеву, – то, что он за мир без нацизма. Других претензий нет.

Следовательно, можно понимать ситуацию так, что другая сторона (UWW) выступает за нацизм. Так вы скажите об этом и о том, что нам нечего делать в вашей песочнице. И мы будем заниматься другими спортивными моментами», – сказал Мамиашвили.