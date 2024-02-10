Мамиашвили о невыдаче виз российским борцам: «Стоит задача нас изолировать. Ущербная, подленькая политическая стратегия»

Теги вольная борьба греко-римская борьба сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили сборная России жен Политика Абдулрашид Садулаев Заур Угуев Борьба

Михаил Мамиашвили назвал ущербной ситуацию с невыдачей виз российским борцам.

В пятницу стало известно, что нескольким россиянам, в том числе олимпийским чемпионам Абдулрашиду Садулаеву и Зауру Угуеву, отказали в выдаче виз для участия в чемпионате Европы. Турнир пройдет 12-18 февраля в Бухаресте (Румыния).

«Да, некоторым ребятам и девочкам визы не дали. Стоит задача нас изолировать. Ущербная, подленькая политическая стратегия. У нас будут сильные составы в любом случае», – цитирует ТАСС слова президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

По информации РИА Новости, визы на данный момент получили 18 спортсменов из 30.

«Паспорта российских вольников, включая паспорт Садулаева, находятся в визовом центре, ожидается, что спортсмены получат визы в начале недели», – сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

Соревнования по вольной борьбе стартуют 16 февраля, по греко-римской – 12 февраля.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
16.06.23 Михаил Мамиашвили: «В Париж нам надо ехать на танках»
10.02.24 «Нам не выдали визы» 😭😭😭😢😿😢😪

Directed by Robert B. Weide
+30
-2
+28
Ребята в UFC выступают, все ок. В Теннисе так же.
+4
-1
+3
Без ЕС никак не могут! Так и тянет их туда.)) Может лучше в Азию?
+5
-2
+3
Как в кибердеревне. "А ещё у нас есть ракета и мы всех ей пугаем"
+9
-7
+2
Миша молчи уже ты носил форму великой страны, а потом прогнулся под власть и дуешь в одну дуду, потому что сразу от кормушки отчислят если что, а может если рожей не вышел то не чего на зеркало пенять, все вас обижают, а вы такие белые и пушистые
+6
-4
+2
Ответ Алексѣй Пестовъ
16.06.23 Михаил Мамиашвили: «В Париж нам надо ехать на танках» 10.02.24 «Нам не выдали визы» 😭😭😭😢😿😢😪 Directed by Robert B. Weide
Ну а как он на танке без визы поедет? Повезло еще, что с Украиной был безвиз в 22 г.
+2
-1
+1
Ответ VictorVallecano
Ну а как он на танке без визы поедет? Повезло еще, что с Украиной был безвиз в 22 г.
танки без визы имеют свойство гореть вместе с пассажирами
+1
0
+1
Надеюсь вольники выступят на Олимпиаде. Столько сил и жизни потрачено.
0
0
0
Так дадут же визы написано , Михаил не поспешил всех крыть?
0
0
0
Вот же ж мерзавцы!!! Это они просто на боятся, вот и не дали
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий