Мамиашвили о невыдаче виз российским борцам: «Стоит задача нас изолировать. Ущербная, подленькая политическая стратегия»

Михаил Мамиашвили назвал ущербной ситуацию с невыдачей виз российским борцам.

В пятницу стало известно, что нескольким россиянам, в том числе олимпийским чемпионам Абдулрашиду Садулаеву и Зауру Угуеву, отказали в выдаче виз для участия в чемпионате Европы. Турнир пройдет 12-18 февраля в Бухаресте (Румыния).

«Да, некоторым ребятам и девочкам визы не дали. Стоит задача нас изолировать. Ущербная, подленькая политическая стратегия. У нас будут сильные составы в любом случае», – цитирует ТАСС слова президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.

По информации РИА Новости, визы на данный момент получили 18 спортсменов из 30.

«Паспорта российских вольников, включая паспорт Садулаева, находятся в визовом центре, ожидается, что спортсмены получат визы в начале недели», – сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

Соревнования по вольной борьбе стартуют 16 февраля, по греко-римской – 12 февраля.