Мамиашвили о невыдаче виз российским борцам: «Стоит задача нас изолировать. Ущербная, подленькая политическая стратегия»
Михаил Мамиашвили назвал ущербной ситуацию с невыдачей виз российским борцам.
В пятницу стало известно, что нескольким россиянам, в том числе олимпийским чемпионам Абдулрашиду Садулаеву и Зауру Угуеву, отказали в выдаче виз для участия в чемпионате Европы. Турнир пройдет 12-18 февраля в Бухаресте (Румыния).
«Да, некоторым ребятам и девочкам визы не дали. Стоит задача нас изолировать. Ущербная, подленькая политическая стратегия. У нас будут сильные составы в любом случае», – цитирует ТАСС слова президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Мамиашвили.
По информации РИА Новости, визы на данный момент получили 18 спортсменов из 30.
«Паспорта российских вольников, включая паспорт Садулаева, находятся в визовом центре, ожидается, что спортсмены получат визы в начале недели», – сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
Соревнования по вольной борьбе стартуют 16 февраля, по греко-римской – 12 февраля.
10.02.24 «Нам не выдали визы» 😭😭😭😢😿😢😪
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