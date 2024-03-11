Bosco работает над созданием формы для россиян на Олимпиде-2024 в Париже

Компания Bosco работает над созданием формы для россиян на Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Мы стараемся изо всех сил. Сразу объявим, как только она выйдет. Работа (над созданием формы) ведется», – сообщил владелец бренда Bosco Михаил Куснирович.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Игр в нейтральном статусе – они смогут выступать без национальной символики.

Компания Bosco была техническим спонсором Олимпийского комитета России (ОКР) с 2001 по 2017 год. Позднее ОКР подписал соглашение с компанией Zasport.