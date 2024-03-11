Bosco работает над созданием формы для россиян на Олимпиде-2024 в Париже

Теги Олимпийская сборная России ОКР BoscoSport Михаил Куснирович Париж-2024 Борьба

Компания Bosco работает над созданием формы для россиян на Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Мы стараемся изо всех сил. Сразу объявим, как только она выйдет. Работа (над созданием формы) ведется», – сообщил владелец бренда Bosco Михаил Куснирович.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Игр в нейтральном статусе – они смогут выступать без национальной символики.

Компания Bosco была техническим спонсором Олимпийского комитета России (ОКР) с 2001 по 2017 год. Позднее ОКР подписал соглашение с компанией Zasport.

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9 комментариев
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Ну Боско может и что-нибудь прилично выглядящее сделать...
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-6
+11
Ответ Младший лейтенант
если может, то почему не делает?
ну, в Рио была очень крутая форма.
+12
-1
+11
Лучше BOSCO, чем шмотки с АлиЭкспресс от дочери ментовского генерала
+12
-2
+10
Ответ Lacrosse-style goal
Ну Боско может и что-нибудь прилично выглядящее сделать...
если может, то почему не делает?
+13
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+9
Только для теннисистов получается?
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Форма в Сочи была топ.
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