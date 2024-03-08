Участие российских спортсменов в церемонии открытия Олимпиады-2024 обсудят на исполкоме МОК 19 марта

МОК обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже.

Соответствующий вопрос будет на повестке исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 19 марта в Лозанне. Обсуждение также коснется белорусских спортсменов.

«Официальное решение еще не принято», – заявил член МОК Оливье Бекерс-Вьежан, отвечая на вопрос об участии россиян и белорусов.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже пройдет 26 июля. Ранее МОК разрешил россиянам и белорусам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

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