Участие российских спортсменов в церемонии открытия Олимпиады-2024 обсудят на исполкоме МОК 19 марта

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Борьба

МОК обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже.

Соответствующий вопрос будет на повестке исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 19 марта в Лозанне. Обсуждение также коснется белорусских спортсменов.

«Официальное решение еще не принято», – заявил член МОК Оливье Бекерс-Вьежан, отвечая на вопрос об участии россиян и белорусов.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже пройдет 26 июля. Ранее МОК разрешил россиянам и белорусам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

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7 комментариев
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Никакой дискриминации по национальному признаку конечно же нет, правда либералы? ))
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Всем и так все ясно... Зачем там что-то обсуждать?
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Участие в церемонии команды беженцев никогда и никем не подвергалась сомнениям.
А тут .... м-даа ....
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Еще есть время победить до 18-го - и тогда 19-го все станет как раньше...
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На поводках вести, или пусть просто идут на четвереньках?
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Да все это уже было и алгоритм есть отработанный,— какую нибудь звезду на спину и грудь, форма однотонная, и ровными колонами, глядя друг другу в затылок.
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Ответ riverman1980
Никакой дискриминации по национальному признаку конечно же нет, правда либералы? ))
Да чëто уже все надоели: и либералы и такие как вы.
Только ховном в комментах перекидываетесь, даже непонятно к кому конкретно обращаетесь)
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