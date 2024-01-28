Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского борца Гадисова. Ранее CAS дисквалифицировал его за допинг на 4 года

Теги допинг дисквалификации сборная России по борьбе CAS Швейцарский федеральный трибунал Абдусалам Гадисов ДАК РУСАДА Борьба

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского борца Абдусалама Гадисова.

В сентябре 2023 года чемпион мира по вольной борьбе из России был дисквалифицирован на 4 года за допинг. Решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS). 

Проба спортсмена, взятая во внесоревновательный период 6 августа 2015 года, при перепроверке в апреле 2020-го дала положительный результат на анаболический стероид дегидрохлорметилтестостерон.

Изначально проба была помечена московской антидопинговой лабораторией как отрицательная.

27 мая 2021-го Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал борца невиновным в допинговом нарушении. WADA и РУСАДА обжаловали это решение в CAS.

Все результаты Гадисова с 6 августа 2015-го по 5 августа 2019-го аннулированы, включая серебряную медаль, которую он завоевал на чемпионате мира-2015.

Гадисов завершил карьеру спортсмена в 2016 году.

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