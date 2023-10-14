Михаил Мамиашвили: «Компенсация за переходы – это логично и справедливо. В тебя вложены труд тренеров, средства, тебе были обеспечены условия»

считает справедливой выплату компенсации в случае перехода спортсмена в другую сборную.

«Я считаю, что компенсация за переходы – это логично и справедливо. В тебя вложены труд тренеров, средства, тебе были обеспечены условия.

Да, я понимаю, есть разные вынуждающие обстоятельства, переходы – это нормально. Спортсмен может потерять конкурентоспособность, но иметь желание продолжать карьеру, и он имеет на это полное право.

Я принципиально обхожу нравственный аспект таких переходов и не буду навешивать ярлыки – бог каждому судья, в свободной стране живем.

Но если ты сказал: «Всем спасибо, все свободны», – то компенсируй то, что в тебя вложили. Или иди в другой вид спорта. Выступал на коньках? Значит, вставай на лыжи. Все логично, никакой политики», – заявил президент .