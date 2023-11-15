Михаил Мамиашвили: «Перспектив и будущего у международного олимпийского движения с таким руководством, с такой тоталитарной позицией нет»

Михаил Мамиашвили назвал тоталитарной позицию Международного олимпийского комитета.

Ранее МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«Кто такое право давал МОК? Это же добрая воля любых спортивных объединений, федераций, сообществ, любого спортсмена и свободного человека.

Это какое-то абсурдное решение, МОК, наоборот, должен поддерживать такие стремления развивать спорт. Тем более что соревнования по срокам не попадают на время проведения Олимпийских игр и какие-то сроки отбора.

Понятна политизированность всей вакханалии и того безобразия, которое происходит вокруг спорта. Но все маски-то уже сброшены.

Перспектив и будущего у международного олимпийского движения с таким руководством, с такой тоталитарной позицией нет», – заявил глава Федерации спортивной борьбы России.