Дмитрий Свищев: «МОК испугался конкуренции и количества стран, которые уже выразили желание участвовать во Всемирных играх дружбы»

Дмитрий Свищев отреагировал на рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«МОК испугался конкуренции и количества стран, которые уже выразили желание участвовать во Всемирных играх дружбы.

Считаю, что МОК, говорящий о политизированности спорта, сам давно погряз в этом. И теперь пытается угрожать национальным олимпийским комитетам стран, отдельным спортсменам, которые хотели бы выступить в Москве. Очевидно, что не имеет полномочий воздействовать на страны.

Мы категорически отвергаем любое обвинение в политизированности наших соревнований. В отличие от МОК мы даем возможность всем спортсменам выступить в едином статусе и без каких-либо дискриминационных ограничений», — сказал депутат Госдумы РФ.