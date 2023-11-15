Дмитрий Свищев: «МОК испугался конкуренции и количества стран, которые уже выразили желание участвовать во Всемирных играх дружбы»

Теги МОК Дмитрий Свищев Спорт-Экспресс Игры дружбы Керлинг

Дмитрий Свищев отреагировал на рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«МОК испугался конкуренции и количества стран, которые уже выразили желание участвовать во Всемирных играх дружбы.

Считаю, что МОК, говорящий о политизированности спорта, сам давно погряз в этом. И теперь пытается угрожать национальным олимпийским комитетам стран, отдельным спортсменам, которые хотели бы выступить в Москве. Очевидно, что МОК не имеет полномочий воздействовать на страны.

Мы категорически отвергаем любое обвинение в политизированности наших соревнований. В отличие от МОК мы даем возможность всем спортсменам выступить в едином статусе и без каких-либо дискриминационных ограничений», — сказал депутат Госдумы РФ. 

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7 комментариев

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sintenced
Господи, ну на кого рассчитаны такие заявления? Ну кто это схавает?
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Кукушкин
«МОК испугался»

Лет ми спик фром май харт. Похвально, что методичка с текстом об испуге злокозненного МОК своевременно поступила нашим доблестным спортивным чиновникам и они стали синхронно исполнять эту страстную песню. Красиво поют. Душевно. Заслушаешься!
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Пупкин Вольдемар
МОК дрожит от страха и просит пощады.
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Andreir888
Мда...За роялем всё те же самые исполнители((
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David Rigert
а почему он не назвал это огромное количество стран? хотя бы цифру придумал.
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Кукушкин
Ответ sintenced
Господи, ну на кого рассчитаны такие заявления? Ну кто это схавает?
На кого, спрашиваешь? Гусары, молчать!
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