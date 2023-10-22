Абдулрашид Садулаев возобновил тренировки после травмы на ЧМ

Теги сборная России по борьбе Абдулрашид Садулаев Заурбек Сидаков Борьба

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев возобновил тренировки после травмы на чемпионате мира в Белграде.

В сентябре Садулаев снялся с поединка за бронзу в весовой категории до 97 кг из-за повреждения шеи.

«Мы с ним переписывались, он расстроен. Уже работает, тренируется. Будем ждать его на ковре.

Он капитан нашей сборной, и мы все желаем ему скорейшего выздоровления и чтобы он поскорее вернулся на ковер», – рассказал олимпийский чемпион Заурбек Сидаков.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий