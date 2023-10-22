Абдулрашид Садулаев возобновил тренировки после травмы на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев возобновил тренировки после травмы на чемпионате мира в Белграде.

В сентябре Садулаев снялся с поединка за бронзу в весовой категории до 97 кг из-за повреждения шеи.

«Мы с ним переписывались, он расстроен. Уже работает, тренируется. Будем ждать его на ковре.

Он капитан нашей сборной, и мы все желаем ему скорейшего выздоровления и чтобы он поскорее вернулся на ковер», – рассказал олимпийский чемпион Заурбек Сидаков.