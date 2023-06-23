Вольная борьба. Чемпионат России. Багаев, Валиев, Дондупова, Велиева одержали победы
В Каспийске продолжается чемпионат России по вольной борьбе.
Вольная борьба
Чемпионат России
Каспийск
Мужчины
До 86 кг
1. Арслан Багаев
2. Аманул Гаджимагомедов
3. Ада Багомедов
До 92 кг
1. Владислав Валиев
2. Тажудин Мухтаров
3. Алан Багаев
3. Асхаб Саадулаев
Женщины
До 65 кг
1. Валерия Дондупова
2. Екатерина Кошкина
3. Кристин Братчикова
3. Динара Кудаева
До 68 кг
1. Ханум Велиева
2. Ксения Буракова
3. Вусала Парфианович
3. Анастасия Парохина
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