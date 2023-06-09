Абдулрашид Садулаев: «Надеюсь выступить на чемпионате мира, а также в Лиге Поддубного, если для меня найдется подходящий соперник»

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев рассказал о восстановлении после травмы.

Ранее стало известно, что спортсмен пропустит чемпионат России по вольной борьбе, который пройдет в Каспийске 20–24 июня.

«Операцию сделали в апреле. Сейчас я продолжаю восстановительный курс, все проходит хорошо, без осложнений, но оптимальной формы к чемпионату России не набрал.

Но я уже тренируюсь, готовлюсь к предстоящим стартам. Надеюсь выступить на чемпионате мира, а также в Лиге Поддубного, если для меня найдется подходящий соперник», – рассказал Садулаев.

Абдулрашид Садулаев – лучший борец планеты. Он взял золото Токио в принципиальной трилогии, а за две Олимпиады проиграл лишь 4 балла