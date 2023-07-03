Мамиашвили о Родченкове: «Не верю ни единому слову этого преступника и вруна. Убежден, что в его книге собрана черная и некрасивая ложь»

Теги допинг Михаил Мамиашвили ФСБР Григорий Родченков Борьба

Михаил Мамиашвили назвал Григория Родченкова «преступником и вруном».

Ранее Родченков, который с 2005 по 2015 год возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию, анонсировал новую книгу о допинге в России.

«Я не верю ни единому слову этого преступника и вруна. А как иначе это можно воспринимать?

Даже если из его поганых уст будут произнесены какие-то слова в адрес, например, условного Иванова Ивана Ивановича, то я сразу буду с уважением относиться к Иван Ивановичу. Потому что по всем своим проявлениям этот человек не способен к какой-либо объективности.

Если его книга даже будет лежать у меня на столе, я и строчки из нее не прочитаю. Потому что я изначально убежден, что в ней собрана черная и некрасивая ложь.

Если в ней будут даже изложены какие-то якобы факты, то они будут утрированы и передернуты», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России. 

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3 комментария

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Дмитрий
В 2013 году Гриша Родченков, будучи главой антидопингового центра, был задержан ФСКН России по подозрению в сбыте сильнодействующих веществ. С ним же была задержана, а позже осуждена, за продажу СДВ легкоатлетам сестра Григория. Сам Григорий, в преддверии ОИ, избежал такой участи)
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barsuk611
Некрасивая ложь? А это не Роналду ли часом ему подсказал?
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Иннокентий Кокс
Родченков пишет, что Мамик женщин бьет?
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