Вольная борьба. Чемпионат России. Магомедов, Валиев, Хорошавцева, Касабиева одержали победы
В Каспийске проходит чемпионат России по вольной борьбе.
Вольная борьба
Чемпионат России
Каспийск
Мужчины
До 61 кг
1. Абасгаджи Магомедов
2. Муслим Мехтиханов
3. Алик Хадарцев
3. Динислам Тахтаров
До 74 кг
1. Чермен Валиев
2. Тимур Бижоев
3. Магома Дибиргаджиев
3. Давид Баев
Женщины
До 57 кг
1. Ольга Хорошавцева
2. Марина Симонян
3. Кристина Михнева
3. Севиль Назарова
До 62 кг
2. Светлана Липатова
3. Алена Тимофеева
3. Алина Рыбкина
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