Вольная борьба. Чемпионат России. Магомедов, Валиев, Хорошавцева, Касабиева одержали победы

Теги вольная борьба результаты сборная России по борьбе чемпионат России сборная России жен Светлана Липатова Тимур Бижоев Ольга Хорошавцева Давид Баев Мариня Симонян Абасгаджи Магомедов Алина Касабиева Чермен Валиев Муслим Мехтиханов Алик Хадарцев Динислам Тахтаров Магома Дибиргаджиев Борьба

В Каспийске проходит чемпионат России по вольной борьбе.

Вольная борьба

Чемпионат России

Каспийск

Мужчины

До 61 кг

1. Абасгаджи Магомедов

2. Муслим Мехтиханов

3. Алик Хадарцев

3. Динислам Тахтаров

До 74 кг

1. Чермен Валиев

2. Тимур Бижоев

3. Магома Дибиргаджиев

3. Давид Баев 

Женщины

До 57 кг

1. Ольга Хорошавцева

2. Марина Симонян

3. Кристина Михнева

3. Севиль Назарова

До 62 кг

1. Алина Касабиева

2. Светлана Липатова

3. Алена Тимофеева

3. Алина Рыбкина

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