Карелин о рекомендациях МОК: «Мы не можем пойти по пути соглашательства любой ценой. Как можно отказаться от своей самобытности, истории?»

Александр Карелин считает, что у российских спортсменов есть шансы выступить на ОИ в Париже.

Исполком МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Шансы [выступить на в ] у нас есть. Если Международный олимпийский комитет вернет себе положенную для международного института автономность и способность принимать решения, которые исходят из олимпийской хартии и олимпийских традиций.

Мы должны быть к этому готовы, мы должны успеть попасть в отбор, потому что Париж не за горами. И в этой связи главное в том, что мы не можем пойти по пути соглашательства любой ценой.

Если передо мной встанет дилемма, чтобы, теряя себя и нашу традиционность, понравиться всем остальным или чтобы нас боялись, потому что мы сильные – я выберу второе.

Мы не самоизолируемся, мы предлагаем себя, мы пошли на опережающие, более повышенные требования, которые позволяем применять к нашим атлетам.

Но когда нам говорят: откажись от своей самобытности, откажись от того, что ты представитель ЦСКА или «Динамо», как от этого можно отказаться. Как можно отказаться от истории, мы не можем на это пойти, это наша особенность», – сказал .

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