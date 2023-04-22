Михаил Мамиашвили: «Смена спортивного гражданства – нормальный процесс. Если бы не условия, в которых мы сейчас находимся, то никто бы и не заметил»

Михаил Мамиашвили назвал нормальным переход российских атлетов в другие страны.

«Смена спортивного гражданства? Это нормальный процесс. Если бы не условия, в которых мы сейчас находимся, то никто бы и не заметил, что масса спортсменов в силу тех или иных причин поменяли гражданство.

У нас эта процедура проходила, уверен, и будет проходить. Спортсмен заканчивает. Он уже не является лидером, у него нет возможности состоять в национальной сборной. Конечно, для того, чтобы продлить спортсмену его спортивную жизнь, реализовать себя, нормальный процесс.

Когда прозвучали рекомендации МОК, они были сформулированы. Понятно, что некоторые пункты этих ограничений или обязательств, которые должны взять на себя российские и белорусские спортсмены, не укладываются в понимание предстоящего события — Олимпийских игр.

МОК говорит о полной неаффилированности с любыми политическими давлениями, а здесь своими руками пытается сделать из спортсмена или тренера политического деятеля, который должен для участия в ОИ выступить практически с политическим заявлением. Думаю, что ко многим приходит осознание того, что требования, которые предъявляются, нереальны», – рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

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