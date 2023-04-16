Чемпион Европы по вольной борьбе Даурен Куруглиев перешел из сборной России в Грецию

Чемпион Европы 2017 года по вольной борьбе Даурен Куруглиев перешел в сборную Греции.

Куруглиев также является чемпионом Европейских игр-2019, двукратным победителем Кубка мира в весовой категории до 86 кг, двукратным чемпионом России.

« принял решение сменить гражданство и теперь будет выступать за сборную Греции.

Ему 30 лет и все, что можно было сделать для нашей страны, он сделал. Даурен полностью посвятил себя сборной России, борец выиграл и Европейские игры, и Кубок мира. Даурен, его родные и близкие приняли такое решение.

Первый турнир, на котором он будет выступать за сборную Греции – чемпионат Европы в Хорватии. Даурен будет бороться в своей весовой категории – до 86 кг», – сообщил тренер спортсмена Гайдар Гайдаров.

«Даурен мечтает попасть на Олимпийские игры-2024 в Париже, и у него есть хорошие шансы.

Его уровень позволяет пробиться на Олимпийские игры, хотя, конечно, молодые ребята уже наступают на пятки. Будет не так просто, но шансы для этого есть.

Он стремится к своей мечте выступить на Олимпиаде. Он сейчас не первый номер в России, и ему все-таки уже идет 31-й год. И зачем разбивать человеку мечту?» – цитирует РИА Новости тренера Куруглиева.