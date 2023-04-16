Чемпион Европы по вольной борьбе Даурен Куруглиев перешел из сборной России в Грецию

Теги вольная борьба сборная России по борьбе Даурен Куруглиев Борьба

Чемпион Европы 2017 года по вольной борьбе Даурен Куруглиев перешел в сборную Греции.

Куруглиев также является чемпионом Европейских игр-2019, двукратным победителем Кубка мира в весовой категории до 86 кг, двукратным чемпионом России.

«Даурен Куруглиев принял решение сменить гражданство и теперь будет выступать за сборную Греции.

Ему 30 лет и все, что можно было сделать для нашей страны, он сделал. Даурен полностью посвятил себя сборной России, борец выиграл и Европейские игры, и Кубок мира. Даурен, его родные и близкие приняли такое решение.

Первый турнир, на котором он будет выступать за сборную Греции – чемпионат Европы в Хорватии. Даурен будет бороться в своей весовой категории – до 86 кг», – сообщил тренер спортсмена Гайдар Гайдаров. 

«Даурен мечтает попасть на Олимпийские игры-2024 в Париже, и у него есть хорошие шансы.

Его уровень позволяет пробиться на Олимпийские игры, хотя, конечно, молодые ребята уже наступают на пятки. Будет не так просто, но шансы для этого есть.

Он стремится к своей мечте выступить на Олимпиаде. Он сейчас не первый номер в России, и ему все-таки уже идет 31-й год. И зачем разбивать человеку мечту?» – цитирует РИА Новости тренера Куруглиева. 

10 комментариев

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Sebastian Pereira
логично, что шансы на ОИ большие, борцов из России ведь не будет
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сервисник
Ответ Alena Kostornaia
смейся дальше. тебе уже повестка пришла на госуслуги или в грузию уехал?
Жду) а ты хлопчика своего дома держишь, чтобы по пути в магазин его "добровольно" не завербовали?
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Ocelot
логично, проще сменить гражданство или федерацию чем проходить эти 50 оттенков отбора на Олимпиаду
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Alena Kostornaia
Ответ сервисник
Аналитика на уровне, зря, конечно, ты планы раскрываешь
смейся дальше. тебе уже повестка пришла на госуслуги или в грузию уехал?
+1
-7
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сервисник
Ответ Alena Kostornaia
в мае - летом всу погонят армию рф отовсюду. мобики не помогут. пу применит ядерку (тоже не поможет), но быть после этого россии в спортивном мире изгоем на век.
Аналитика на уровне, зря, конечно, ты планы раскрываешь
+1
-1
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aarau
Ответ Alena Kostornaia
в мае - летом всу погонят армию рф отовсюду. мобики не помогут. пу применит ядерку (тоже не поможет), но быть после этого россии в спортивном мире изгоем на век.
если только по воронежу)
+2
-7
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Alena Kostornaia
в мае - летом всу погонят армию рф отовсюду. мобики не помогут. пу применит ядерку (тоже не поможет), но быть после этого россии в спортивном мире изгоем на век.
+6
-9
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expertmer2020
- и все, что можно было сделать для нашей страны, он сделал.

Можно было сделать и больше.

Считаю можно взять за основу данное заявление - для перехода других.
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Alena Kostornaia
Правильное решение. До Парижа всех россиян во всех видах снова отстранят, а он будет на Олимпиаде.
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D-eisler@yandex.ru
Лично я осуждать не буду. Пожелаю удачи. Боец он сильный.
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