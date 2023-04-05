Глава Объединенного мира борьбы о допуске россиян: «Спорт на протяжении всей истории был средством сближения людей»

Теги сборная России по борьбе сборная России жен Ненад Лалович UWW Борьба

Глава Объединенного мира борьбы высказался о допуске россиян к турнирам

«Спорт на протяжении всей истории был средством сближения людей. Борьба, как вид спорта, обладает уникальной способностью объединять людей из разных культур и слоев общества.

Она обладает огромным потенциалом, чтобы помочь в построении мира и терпимости между различными сообществами, странами и регионами», – заявил Ненад Лалович. 

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