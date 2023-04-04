Гацалов о допуске российских борцов: «Очень радостная и долгожданная новость. Каждый наш спортсмен хочет выступить на Олимпиаде в Париже»

Тренер сборной России по вольной борьбе назвал допуск радостным и долгожданным событием

Хаджимурат Гацалов, главный тренер сборной России по вольной борьбе, прокомментировал решение Объединенного мира борьбы ( ) допустить россиян к международным турнирам в нейтральном статусе.

«Конечно же, мы все этого ждали, надежда в душе теплилась, это очень радостная и долгожданная новость. Наша сборная готовится каждый день, и каждый наш спортсмен хочет выступить на Олимпиаде в .

На чемпионате Европы (турнир пройдет 17-23 апреля в Загребе – Sports.ru) мы вряд ли выступим, но для нас самое главное – принять участие в чемпионате мира. Потому что на нем будут разыгрываться лицензии на право участия в Олимпийских играх. Для нас это основной старт в этом году.

Всегда приятно выступать под своим флагом и когда в честь наших побед играет гимн России. Но если нет такой возможности, то самое главное – чтобы ребята получили право принимать участие в международных соревнованиях. И если они будут побеждать, то все же будут знать, какую страну представляют чемпионы», – сказал Гацалов.