Михаил Мамиашвили: «Убежден, что подавляющее большинство спортсменов, тренеров не мыслят мировой спорт без участия россиян»

Теги МОК Олимпийская сборная России Михаил Мамиашвили ФСБР Борьба

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оценил заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к соревнованиям.

«МОК уже сделал заявление, что российские спортсмены будут допущены, готовится какой-то протокол, по которому будут якобы допускать.

Все-таки убежден, что подавляющее большинство спортсменов, тренеров не мыслят мировой спорт без участия россиян.

Конечно, это вопиющая несправедливость – лишать возможности участвовать в крупнейших мероприятиях и продолжать тиражировать те принципы, ради которых служит МОК», – сказал Мамиашвили.

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

1 комментарий

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Andreir888
Уважаемый Михаил, похоже, не очень понял ситуацию...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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