Михаил Мамиашвили: «Убежден, что подавляющее большинство спортсменов, тренеров не мыслят мировой спорт без участия россиян»

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оценил заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к соревнованиям.

«МОК уже сделал заявление, что российские спортсмены будут допущены, готовится какой-то протокол, по которому будут якобы допускать.

Все-таки убежден, что подавляющее большинство спортсменов, тренеров не мыслят мировой спорт без участия россиян.

Конечно, это вопиющая несправедливость – лишать возможности участвовать в крупнейших мероприятиях и продолжать тиражировать те принципы, ради которых служит МОК», – сказал Мамиашвили.

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие