Мамиашвили о заявлении Тедеева об уходе с поста тренера сборной: «Это его мнение. Я могу только с уважением к нему отнестись»

Теги сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили Дзамболат Тедеев Спорт-Экспресс Борьба

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал заявление экс-тренера сборной России Дзамболата Тедеева об уходе из команды.

«Меня это заявление очень сильно удивило. Вчера он присутствовал на исполкоме, полностью был погружен в материал...

Что поделать тут? Это его мнение. Я могу только с уважением к нему отнестись. Больше мне добавить нечего», — сказал Мамиашвили.

«Мамиашвили поставил личный интерес выше интересов спортсменов и государства». Тедеев – об уходе с поста главного тренера сборной России по вольной борьбе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные