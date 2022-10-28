Мамиашвили о заявлении Тедеева об уходе с поста тренера сборной: «Это его мнение. Я могу только с уважением к нему отнестись»

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал заявление экс-тренера сборной России Дзамболата Тедеева об уходе из команды.

«Меня это заявление очень сильно удивило. Вчера он присутствовал на исполкоме, полностью был погружен в материал...

Что поделать тут? Это его мнение. Я могу только с уважением к нему отнестись. Больше мне добавить нечего», — сказал Мамиашвили.

«Мамиашвили поставил личный интерес выше интересов спортсменов и государства». Тедеев – об уходе с поста главного тренера сборной России по вольной борьбе