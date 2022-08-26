Михаил Мамиашвили: «Гитлер на Олимпиаду-1936 допустил всех спортсменов. Абсолютное зло оказалось более толерантным, чем те, кто выкинул сейчас Россию»

Олимпийский чемпион 1988 года, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался об отстранении российских спортсменов.

– Насколько оно (отстранение) демотивировало российских борцов?

– На моральной составляющей сказалось, разумеется. Люди посвятили тяжелейшей, изнурительной работе лучшую часть жизни. Не в последнюю очередь ради мировых и олимпийских перспектив. А им указали на дверь, да еще в жестокой и неправовой форме.

Гитлер на Олимпиаду 1936 года допустил всех спортсменов. Гитлер! Абсолютное зло оказалось более толерантным, чем те, кто выкинул сейчас Россию. Как тогда это воспринимать?

– Вы сказали, что не видите смысла обращаться в CAS (Спортивный арбитражный суд). А вот российское дзюдо еще питает надежду остаться на международной арене.

– И мы питаем. Понятно, что к чемпионату мира этого года нас не допустят, но пусть хотя бы дадут сколько-нибудь внятное объяснение, по какой причине россияне не участвуют в отборе к Олимпийским играм.

В связи со спецоперацией? Но мы прекрасно помним, когда демократический мир бомбил братскую Сербию, до соревнований не допускали сербов, а не тех, кто их бомбил, – сказал Мамиашвили.

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