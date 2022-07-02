Михаил Мамиашвили: «Потуги исключить российский спорт из международного спортивного движения по логике не укладываются ни в какие события, в том числе и в спецоперацию»

Президент Федерации спортивной борьбы России ( ) высказался об инициативе министров спорта 33 стран усилить санкции против России.

Ранее чиновники подписали совместный документ, о котором рассказал министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.

«Достаточно предсказуемая ситуация, внимательно надо слушать, о чем говорит президент нашей страны. Была бы спецоперация или не было бы ее, существует тотальное неприятие всего, что генерирует Россия, и удивляться тут нечему.

Потуги исключить российский спорт и спортсменов из международного спортивного движения по логике никак не укладываются ни в какие события, в том числе и в спецоперацию, поэтому психологически надо быть готовыми к таким вещам.

Их задача – попытаться ластиком стереть общечеловеческое достояние, которое давало Россия, из своей истории. Если они запрещают Чайковского, Толстого, Пушкина, Гергиева, то цели и задачи понятны.

Запретить историю, переписать ее – это абсурд, самодостаточный человек никогда не будет идти по пути шельмования, а это – люди, которые боятся открытой и честной конкуренции, открытого диалога. Настоящий спортсмен никогда не будет считать себя победителем, зная, что остался непобежденный чемпион. Десятилетиями президент России предлагал найти площадку для диалога, для возможных поисков компромисса, и что? А мы будем самодостаточными и сильными, поверьте.

А вообще предлагаю этой добропорядочной европейской демократичной публике отнять медали у Сайтиева и Карелина, а Поддубного лишить звания чемпиона чемпионов и передать эти звания своим кандидатам. Это же было бы логично, не правда ли?» – сказал Мамиашвили.