«Макларен – честный человек относительно своего миропонимания, раз имеет мужество транслировать такие вещи». Мамиашвили о словах юриста про отстранение россиян

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили оценил слова канадского юриста Ричарда Макларена, который назвал несправедливым отстранение россиян от международных стартов.

«То, что он заявил, это очевидные вещи, они очевидны всем – и тем, кто поддался травле, тем федерациям, где когда-то отсутствовали барьеры по национальному или религиозному принципу.

Думаю, что Макларен – честный человек относительно своего миропонимания, раз имеет мужество транслировать такие вещи.

Да, человек слаб по своей сути, где-то кому-то хочется обойти конкурентную среду, но даже если вы откровенные враги, к врагам есть смысл относиться достойно, а не использовать пьедестал, чтобы сводить счеты обиженных людей, неспособных реализоваться.

Это время негодяев, но его надо пережить. Будем вместе, будем едиными, и все станет на свои места», – сказал Мамиашвили.

Ричард Макларен об отстранении российских атлетов: «С ними обращаются несправедливо. Спортсмены не начинали конфликт и не несут ответственности за его ход»