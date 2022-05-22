Заурбек Сидаков: «Задумывался о переходе в ММА, но надо все по-новому начинать, пахать. Уже и здоровье не позволяет»

Теги вольная борьба сборная России по борьбе MMA Заурбек Сидаков Борьба

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков признался, что задумывался о переходе ММА.

«Да, задумывался [о переходе в ММА], мне нравится. Но в борьбе все получается, и просто надеемся, что все будет хорошо, все наладится.

А так, да, чтобы перейти в ММА, надо все по-новому начинать, пахать, а здесь уже только надо оттачивать и исправлять какие-то ошибки, недочеты. В ММА надо начинать все по-новому...

Уже и здоровье не позволяет, бывают микротравмы, что-то болит, поэтому я пока здесь – в борьбе», – сказал Сидаков.

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