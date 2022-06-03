Олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Рамонов завершил карьеру

Олимпийский чемпион по вольной борьбе объявил о завершении спортивной карьеры.

«Я не буду участвовать в чемпионате России, я уже завершил спортивную карьеру.

Пока не могу ответить на вопрос, чем буду заниматься в дальнейшем. Я еще раздумываю и пока не принял решение. Хочу найти какое-то занятие, которое будет мне интересно. Думаю, что определюсь с этим в ближайшее время», – сказал борец.

Рамонову 31 год. На его счету золото Рио-2016, победа на чемпионате мира-2014 и бронза в 2015-м.