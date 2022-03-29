Бароев о борцовской лиге с участием России и Беларуси: «Когда во всем мире увидят эти поединки, поймут, что здесь находится сердце мировой спортивной борьбы»

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Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Хасан Бароев поддержал идею о создания профессиональной лиги с участием российских и белорусских борцов.

Ранее Федерация спортивной борьбы объявила о проведении соревнований Poddubny Wrestling League в Москве. Первый турнир состоится 19-20 мая.

«Я поддерживаю эту инициативу. Когда во всем мире увидят поединки Россия – Беларусь, поймут, что здесь находится сердце мировой спортивной борьбы. Это однозначно поможет развитию нашего спорта.

Я думаю, что к нам присоединятся азиатские страны со своими сборными, и в будущем мы выйдем на международные старты еще более боеспособными. На всех аренах победа будет за нами», – сказал Бароев.

Федерация спортивной борьбы России объявила о создании лиги с участием белорусских спортсменов

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