Федерация спортивной борьбы России объявила о создании лиги с участием белорусских спортсменов

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) объявила о создании профессиональной лиги Poddubny Wrestling League.

Первый турнир состоится в Москве 19-20 мая с участием спортсменов из России, Беларуси и ряда других стран. В программе будут представлены вольная и греко-римская борьба, грэпплинг и панкратион.

«Создание профессиональной борцовской лиги обсуждается очень давно, ведь спортивная борьба – яркий вид спорта, востребованный для зрителя, и он нуждается в подобных соревнованиях.

В условиях санкционных ограничений мы форсировали создание лиги, ведь старты для наших спортсменов очень важны.

Убежден, что первое мероприятие Poddubny Wrestling League вызовет неподдельный интерес у спортсменов и болельщиков по всему миру», – сказал президент ФСБР Михаил Мамиашвили.