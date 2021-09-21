🥇🥈🥉 Загир Шахиев завоевал золото чемпионата мира по вольной борьбе, Курбанов взял серебро, у Валиева – бронза

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В норвежском Осло проходит чемпионат мира по спортивной борьбе. Российский борец вольного стиля Загир Шахиев завоевал золото в весовой категории до 65 кг, Магомед Курбанов – серебро в категории до 92 кг, у Радика Валиева – бронза в весе до 79 кг.

Вольная борьба

Чемпионат мира

Осло, Норвегия

Мужчины

До 65 кг

1. Загир Шахиев (Россия)

2. Амирмохаммад Бабак Язданичерати (Иран)

3. Тулга Тумур Очир (Монголия)

3. Алибек Осмонов (Кыргызстан)

До 79 кг

1. Джордан Эрнест Берроуз (США)

2. Мохаммад Ноходиларими (Иран)

3. Радик Валиев (Россия)

3. Ника Кенчадзе (Грузия)

До 92 кг

1. Камран Гасемпур (Иран)

2. Магомед Курбанов (Россия)

3. Джейден Кокс (США)

3. Усман Нурмагомедов (Азербайджан)

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