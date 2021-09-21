🥇🥉 Абдулрашид Садулаев победил на чемпионате мира по вольной борьбе, Евгений Жербаев взял бронзу

В норвежском Осло проходит чемпионат мира по спортивной борьбе. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золото в весовой категории до 97 кг. Еще один россиянин стал бронзовым призером в категории до 70 кг.

Это пятое золото Садулаева на чемпионатах мира, также он является двукратным олимпийским чемпионом.

Вольная борьба

Чемпионат мира

Осло, Норвегия

Мужчины

До 97 кг

1. Абдулрашид Садулаев (Россия)

2. (США)

3. Можтаба Голей (Иран)

3. Магомед Закариев (Украина)

До 70 кг

1. (Польша)

2. Эрназар Акматалиев (Кыргызстан)

3. Евгений Жербаев (Россия)

3. Зураб Якобишвили (Грузия)

Абдулрашид Садулаев – лучший борец планеты. Он взял золото Токио в принципиальной трилогии, а за две Олимпиады проиграл лишь 4 балла