Заур Угуев: «Когда взял соперника за голову, он хотел укусить меня за пальцы или что-то в этом роде. Но это мелочи, ерунда»

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Российский борец вольного стиля Заур Угуев высказался о победе на Олимпийских играх в Токио. 

Угуев взял золото в весовой категории до 57 кг, одолев представителя Индии Кумара Рави со счетом 7:4.

«Пока не чувствую эмоций. Долго я шел к этой медали, и теперь она у меня в руках. Наверное, осознаю эту победу, когда приеду домой и отдохну. 

Во время поединка, когда я взял его за голову, он хотел укусить меня за пальцы или что-то в этом роде. Но это мелочи, ерунда. Я сказал судье, что он кусается, показал кровь на руке.

Конечно, сложно удерживать атаки, когда на тебя идут. Но мы для этого работали. Перед финалом я настраивался только на победу. Я сюда приехал только за золотой медалью. Семья всегда меня поддерживает, все ради них», — сказал Угуев.

Он также заявил, что хочет выступить на Олимпийских играх в Париже-2024. 

«Будем работать, пока есть силы. Я молодой и свежий. Будем выступать», – цитирует Угуева ТАСС. 

Заур Угуев взял золото в вольной борьбе: до этого два года пропустил из-за допинга и на зубах вырвал четвертьфинал Олимпиады

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