Олимпиада-2020. Борьба. Угуев вышел в финал в весовой категории до 57 кг, Найфонов уступил в полуфинале

4 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио проходят стадии от 1/8 финала до полуфинала в вольной борьбе в весе до 57 кг и до 86 кг, а также в женской борьбе в весе до 57 кг.

Российский борец Заур Угуев вышел в финал турнира.

игры-2020

Токио, Япония

Спортивная борьба

До 57 кг, вольная борьба

1/2 финала

Заур Угуев (Россия) – Реза Атринагарчи (Иран) – 8:3

1/4 финала

Заур Угуев (Россия) – Гуломжон Абдуллаев (Узбекистан) – 6:6 (Угуев победил последним результативным действием)

1/8 финала

Томас Гилман (США) – (Россия) – 4:5

До 86 кг, вольная борьба

1/2 финала

(Россия) – Хассан Алязам Язданишарати (Иран) – 1:7

1/4 финала

Артур Найфонов (Россия) – Осман Гечен (Турция) – 12:1

1/8 финала

Борис Макоев (Словакия) – Артур Найфонов (Россия) – 0:6

До 57 кг, женская борьба

1/4 финала

Валерия Коблова (Россия) – Ирина Курочкина (Беларусь) – 3:6

1/8 финала

Альма Джейн Валенсия Эското (Мексика) – (Россия) – 2:5

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника