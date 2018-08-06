Олимпиада-2020. Борьба. Угуев вышел в финал в весовой категории до 57 кг, Найфонов уступил в полуфинале

4 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио проходят стадии от 1/8 финала до полуфинала в вольной борьбе в весе до 57 кг и до 86 кг, а также в женской борьбе в весе до 57 кг.
Российский борец Заур Угуев вышел в финал турнира.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Спортивная борьба
До 57 кг, вольная борьба
1/2 финала
Заур Угуев (Россия) – Реза Атринагарчи (Иран) – 8:3
1/4 финала
Заур Угуев (Россия) – Гуломжон Абдуллаев (Узбекистан) – 6:6 (Угуев победил последним результативным действием)
1/8 финала
Томас Гилман (США) – Заур Угуев (Россия) – 4:5
До 86 кг, вольная борьба
1/2 финала
Артур Найфонов (Россия) – Хассан Алязам Язданишарати (Иран) – 1:7
1/4 финала
Артур Найфонов (Россия) – Осман Гечен (Турция) – 12:1
1/8 финала
Борис Макоев (Словакия) – Артур Найфонов (Россия) – 0:6
До 57 кг, женская борьба
1/4 финала
Валерия Коблова (Россия) – Ирина Курочкина (Беларусь) – 3:6
1/8 финала
Альма Джейн Валенсия Эското (Мексика) – Валерия Коблова (Россия) – 2:5
Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника