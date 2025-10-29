0

Георге Крецу покинул пост главного тренера волейбольного клуба «Белогорье»

Румынский тренер Георге Крецу покинул волейбольный клуб «Белогорье».

«Дорогие болельщики! Я покидаю клуб по личным причинам, которые хотел бы оставить при себе. Я благодарен команде и руководству клуба за предоставленную возможность, но иногда обстоятельства выше всего. У этой команды большое будущее, и я желаю ей успехов!» – приводит слова Крецу официальный сайт клуба. 

Специалист пришел в белгородский клуб в мае этого года. Под руководством Крецу «Белогорье» завоевало бронзу в «Финале четырех» Кубка 80-летия Победы, а также провело три тура чемпионата России, одержав при этом две победы.

«Мы ошеломлены. Постараемся принять и переварить эту ситуацию. Опыт получен. Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет Сергей Баранов», – заявил директор «Белогорья» Сергей Тетюхин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт ВК Белогорье
