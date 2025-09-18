1

Олимпийские чемпионы французы не вышли в плей-офф чемпионата мира по волейболу

Мужская сборная Франции по волейболу, которая является действующим чемпионом Олимпийских игр, не сумела выйти в плей-офф чемпионата мира.

Турнир проходит на Филиппинах. Сегодня французы в третьем туре группового этапа уступили команде Аргентины на тай-брейке – 2-3 (26:23, 23:25, 25:21, 25:20, 12:15).

Таким образом, Франция заняла третье место в группе C. Выше оказались Аргентина и Финляндия, которые вышли в 1/8 финала.

Французы дважды подряд завоевывали олимпийское золото в Токио и Париже – в 2021 и 2024 годах соответственно.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная Франции
logoсборная Аргентины
чемпионат мира
