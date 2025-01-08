  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Чемпионат мира по волейболу-2025. 1/8 финала. Турция сыграет с Нидерландами, Польша встретится с Канадой и другие матчи
0

Чемпионат мира по волейболу-2025. 1/8 финала. Турция сыграет с Нидерландами, Польша встретится с Канадой и другие матчи

20 сентября стартуют матчи 1/8 финала мужского чемпионата мира по волейболу.

Чемпионат мира по волейболу-2025

Мужчины

Пасай, Филиппины

1/8 финала

20 сентября

Турция – Нидерланды – 10.30

Польша – Канада – 15.00

21 сентября

Аргентина – Италия – 10.30

Бельгия – Финляндия – 15.00

22 сентября

Болгария – Португалия – 10.30

США – Словения – 15.00

23 сентября

Тунис – Чехия – 10.30

Сербия – Иран – 15.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная Польши
logoсборная Италии во волейболу
logoсборная Аргентины
logoсборная Португалии
logoсборная Ирана
logoсборная Сербии
logoсборная Болгарии
logoсборная США
logoсборная Бельгии
результаты
logoсборная Туниса
logoсборная Нидерландов
logoсборная Чехии
чемпионат мира
logoсборная Словении
logoсборная Канады
logoсборная Финляндии
logoсборная Турции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат мира по волейболу-2025. Бразилия и Франция не вышли в плей-офф, проиграв Сербии и Аргентине соответственно, Италия победила Украину, другие результаты
35вчера, 15:23
Олимпийские чемпионы французы не вышли в плей-офф чемпионата мира по волейболу
2вчера, 14:17
Чемпионат мира по волейболу-2025. США обыграли Кубу, Нидерланды уступили Польше, Словения победила Германию, другие результаты
317 сентября, 16:09
Главные новости
Чемпионат мира по волейболу-2025. Бразилия и Франция не вышли в плей-офф, проиграв Сербии и Аргентине соответственно, Италия победила Украину, другие результаты
35вчера, 15:23
Олимпийские чемпионы французы не вышли в плей-офф чемпионата мира по волейболу
2вчера, 14:17
Чемпионат мира по волейболу-2025. США обыграли Кубу, Нидерланды уступили Польше, Словения победила Германию, другие результаты
317 сентября, 16:09
Чемпионат мира по волейболу-2025. Бразилия обыграла Чехию, Сербия победила Китай, Италия уступила Бельгии, другие результаты
1116 сентября, 16:01
Чемпионат мира по волейболу-2025. Словения уступила Болгарии, США обыграли Португалию, Польша победила Катар и другие результаты
615 сентября, 17:45
Депутат Госдумы Колунов предложил запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях
18015 сентября, 07:52
Лешуков и Стояновский, Макрогузова и Шевцова стали победителями чемпионата России по пляжному волейболу
14 сентября, 21:26
Чемпионат мира по волейболу-2025. Франция обыграла Южную Корею, Бразилия победила Китай, другие результаты
814 сентября, 16:28
Чемпионат мира по волейболу-2025. США обыграли Колумбию, Куба уступила Португалии, Польша победила Румынию, другие результаты
813 сентября, 15:15
Чемпионат мира по волейболу-2025. Филиппины проиграли Тунису
12 сентября, 15:08
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость