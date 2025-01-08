Чемпионат мира по волейболу-2025. 1/8 финала. Турция сыграет с Нидерландами, Польша встретится с Канадой и другие матчи
20 сентября стартуют матчи 1/8 финала мужского чемпионата мира по волейболу.
Чемпионат мира по волейболу-2025
Мужчины
Пасай, Филиппины
1/8 финала
20 сентября
Турция – Нидерланды – 10.30
Польша – Канада – 15.00
21 сентября
Аргентина – Италия – 10.30
Бельгия – Финляндия – 15.00
22 сентября
Болгария – Португалия – 10.30
США – Словения – 15.00
23 сентября
Тунис – Чехия – 10.30
Сербия – Иран – 15.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
