Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). 1/8 финала. Нидерланды сыграют с Сербией, Япония против Таиланда и другие матчи
29 августа стартуют матчи 1/8 финала женского чемпионата мира по волейболу.
Чемпионат мира по волейболу-2025
Женщины
Бангкок, Таиланд
1/8 финала
29 августа
Нидерланды – Сербия – 13.00
Япония – Таиланд – 16.30
30 августа
Италия – Германия – 13.00
Польша – Бельгия – 16.30
31 августа
Китай – Франция – 13.00
Бразилия – Доминиканская Республика – 16.30
1 сентября
США – Канада – 13.00
Турция – Словения – 16.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
