  • Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). 1/8 финала. Нидерланды сыграют с Сербией, Япония против Таиланда и другие матчи
Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). 1/8 финала. Нидерланды сыграют с Сербией, Япония против Таиланда и другие матчи

29 августа стартуют матчи 1/8 финала женского чемпионата мира по волейболу.

Чемпионат мира по волейболу-2025

Женщины

Бангкок, Таиланд

1/8 финала

29 августа

Нидерланды – Сербия – 13.00

Япония – Таиланд – 16.30

30 августа

Италия – Германия – 13.00

Польша – Бельгия – 16.30

31 августа

Китай – Франция – 13.00

Бразилия – Доминиканская Республика – 16.30

1 сентября

США – Канада – 13.00

Турция – Словения – 16.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
