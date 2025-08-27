  • Спортс
  Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). Турция сыграет с Канадой, Япония встретится с Сербией, Польша против Германии и другие матчи
Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). Турция сыграет с Канадой, Япония встретится с Сербией, Польша против Германии и другие матчи

27 августа пройдут очередные матчи женского чемпионата мира по волейболу.

Чемпионат мира по волейболу-2025

Женщины

27 августа

Группа E

Накхонратчасима, Таиланд

Турция – Канада – 12.00

Болгария – Испания – 15.30

Положение в группе: Турция – 6 очков (2 игры), Канада – 5 (2), Испания – 1 (2), Болгария – 0 (2).

Группа F

Чиангмай, Таиланд

Колумбия – Мексика – 12.00

Китай – Доминиканская Республика – 15.30

Положение в группе: Доминиканская Республика – 6 (2), Китай – 6 (2), Мексика – 0 (2), Колумбия – 0 (2). 

Группа G

Пхукет, Таиланд

Кения – Вьетнам – 13.00

Польша – Германия – 16.30

Положение в группе: Германия – 6 (2), Польша – 6 (2), Кения – 0 (2), Вьетнам – 0 (2).

Группа H

Бангкок, Таиланд

Япония – Сербия – 13.00

Украина – Камерун – 16.30

Положение в группе: Сербия – 6 (2), Япония – 5 (2), Украина – 0 (2), Камерун – 0 (2). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
