Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). Турция сыграет с Канадой, Япония встретится с Сербией, Польша против Германии и другие матчи
27 августа пройдут очередные матчи женского чемпионата мира по волейболу.
Чемпионат мира по волейболу-2025
Женщины
27 августа
Группа E
Накхонратчасима, Таиланд
Турция – Канада – 12.00
Болгария – Испания – 15.30
Положение в группе: Турция – 6 очков (2 игры), Канада – 5 (2), Испания – 1 (2), Болгария – 0 (2).
Группа F
Чиангмай, Таиланд
Колумбия – Мексика – 12.00
Китай – Доминиканская Республика – 15.30
Положение в группе: Доминиканская Республика – 6 (2), Китай – 6 (2), Мексика – 0 (2), Колумбия – 0 (2).
Группа G
Пхукет, Таиланд
Кения – Вьетнам – 13.00
Польша – Германия – 16.30
Положение в группе: Германия – 6 (2), Польша – 6 (2), Кения – 0 (2), Вьетнам – 0 (2).
Группа H
Бангкок, Таиланд
Япония – Сербия – 13.00
Украина – Камерун – 16.30
Положение в группе: Сербия – 6 (2), Япония – 5 (2), Украина – 0 (2), Камерун – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
