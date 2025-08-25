Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). Италия сыграет с Бельгией, США встретятся с Чехией, другие матчи
Италия сыграет с Бельгией, США встретятся с Чехией на женском ЧМ по волейболу.
26 августа пройдут очередные матчи в группах A, B, C и D.
Чемпионат мира по волейболу-2025
Женщины
Группа А
Швеция – Египет – 13.00
Таиланд – Нидерланды – 16.30
Положение в группе: Таиланд – 6 очков (2 игры), Нидерланды – 5 (2), Швеция – 1 (2), Египет – 0 (2).
Группа B
Пхукет, Таиланд
Италия – Бельгия – 13.00
Куба – Словакия – 16.30
Положение в группе: Италия – 6 (2), Бельгия – 6 (2), Куба – 0 (2), Словакия – 0 (2).
Группа C
Чиангмай, Таиланд
Франция – Греция – 12.00
Бразилия – Пуэрто-Рико – 15.30
Положение в группе: Бразилия – 5 (2), Франция – 4 (2), Пуэрто-Рико – 3 (2), Греция – 0 (2).
Группа D
Накхонратчасима, Таиланд
Аргентина – Словения – 12.00
США – Чехия – 15.30
Положение в группе: США – 6 (2), Аргентина – 3 (2), Чехия – 2 (2), Словения – 1 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости