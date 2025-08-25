Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). Япония сыграет с Украиной, Турция против Болгарии, Сербия встретится с Камеруном, другие матчи
Япония сыграет с Украиной, Турция против Болгарии на женском ЧМ по волейболу.
25 августа пройдут вторые матчи в группах E, F, G и H.
Чемпионат мира по волейболу-2025
Женщины
Группа E
Накхонратчасима, Таиланд
Канада – Испания – 12.00
Турция – Болгария – 15.30
Положение в группе: Турция – 3 очка (1 игра), Канада – 3 (1), Болгария – 0 (1), Испания – 0 (1).
Группа F
Чиангмай, Таиланд
Доминиканская Республика – Мексика – 12.00
Китай – Колумбия – 15.30
Положение в группе: Доминиканская Республика – 3 (1), Китай – 3 (1), Мексика – 0 (1), Колумбия – 0 (1).
Группа G
Пхукет, Таиланд
Германия – Вьетнам – 13.00
Польша – Кения – 16.30
Положение в группе: Германия – 3 (1), Польша – 3 (1), Вьетнам – 0 (1), Кения – 0 (1).
Группа H
Бангкок, Таиланд
Япония – Украина – 13.00
Сербия – Камерун – 16.30
Положение в группе: Сербия – 3 (1), Япония – 3 (1), Украина – 0 (1), Камерун – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
