Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). Италия сыграет с Кубой, Бразилия встретится с Францией и другие матчи
24 августа пройдут очередные матчи женского чемпионата мира по волейболу.
Чемпионат мира по волейболу-2025
Женщины
Группа А
Бангкок, Таиланд
Нидерланды – Египет – 13.00
Таиланд – Швеция – 16.30
Положение в группе: Таиланд – 3 очка (1 игра), Нидерланды – 2 (1), Швеция – 1 (1), Египет – 0 (1).
Группа B
Пхукет, Таиланд
Италия – Куба – 13.00
Бельгия – Словакия – 16.30
Положение в группе: Италия – 3 (1), Бельгия – 3 (1), Куба – 0 (1), Словакия – 0 (1).
Группа C
Чиангмай, Таиланд
Пуэрто-Рико – Греция – 12.00
Бразилия – Франция – 15.30
Положение в группе: Бразилия – 3 (1), Франция – 3 (1), Пуэрто-Рико – 0 (1), Греция – 0 (1).
Группа D
Накхонратчасима, Таиланд
Чехия – Словения – 12.00
США – Аргентина – 15.30
Положение в группе: США – 3 (1), Аргентина – 3 (1), Чехия – 0 (1), Словения – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
