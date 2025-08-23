Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). Турция сыграет с Испанией, Польша против Вьетнама, Сербия встретится с Украиной, другие матчи
В Таиланде пройдут матчи чемпионата мира по волейболу среди женщин.
Чемпионат мира по волейболу-2025
Женщины
23 августа
Группа E
Накхонратчасима, Таиланд
Канада – Болгария – 12.00
Турция – Испания – 15.30
Положение в группе: Канада – 0 очков (0 игр), Болгария – 0 (0), Турция – 0 (0), Испания – 0 (0).
Группа F
Чиангмай, Таиланд
Доминиканская Республика – Колумбия – 12.00
Китай – Мексика – 15.30
Положение в группе: Доминиканская Республика – 0 (0), Колумбия – 0 (0), Китай – 0 (0), Мексика – 0 (0).
Группа H
Бангкок, Таиланд
Япония – Камерун – 13.00
Сербия – Украина – 16.30
Положение в группе: Япония – 0 (0), Камерун – 0 (0), Сербия – 0 (0), Украина – 0 (0).
Группа G
Пхукет, Таиланд
Германия – Кения – 13.00
Польша – Вьетнам – 16.30
Положение в группе: Германия – 0 (0), Кения – 0 (0), Польша – 0 (0), Вьетнам – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
