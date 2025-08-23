  • Спортс
Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). Турция сыграет с Испанией, Польша против Вьетнама, Сербия встретится с Украиной, другие матчи

В Таиланде пройдут матчи чемпионата мира по волейболу среди женщин.

Чемпионат мира по волейболу-2025

Женщины

23 августа

Группа E

Накхонратчасима, Таиланд

Канада – Болгария – 12.00

Турция – Испания – 15.30

Положение в группе: Канада – 0 очков (0 игр), Болгария – 0 (0), Турция – 0 (0), Испания – 0 (0).

Группа F

Чиангмай, Таиланд

Доминиканская Республика – Колумбия – 12.00

Китай – Мексика – 15.30

Положение в группе: Доминиканская Республика – 0 (0), Колумбия – 0 (0), Китай – 0 (0), Мексика – 0 (0).

Группа H

Бангкок, Таиланд

Япония – Камерун – 13.00

Сербия – Украина – 16.30

Положение в группе: Япония – 0 (0), Камерун – 0 (0), Сербия – 0 (0), Украина – 0 (0).

Группа G

Пхукет, Таиланд

Германия – Кения – 13.00

Польша – Вьетнам – 16.30

Положение в группе: Германия – 0 (0), Кения – 0 (0), Польша – 0 (0), Вьетнам – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
